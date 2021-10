Der ÖVP-Politiker sagte am Samstagabend bei einem kurzfristig einberufenen Pressestatement in Wien:

Am Mittwoch hatte eine Razzia im Kanzleramt stattgefunden. Danach war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Untreue ermittelt.



Das Team soll den Aufstieg von Kurz an die Spitze von Partei und Staat seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte abgesichert haben. Dafür seien Steuermittel geflossen. Die Beschuldigten bestreiten das. Kurz beteuerte am Samstag erneut seine Unschuld: "Die Vorwürfe sind falsch und ich werde das auch aufklären können."