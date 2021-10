Österreich hat einen neuen Bundeskanzler. Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien als Regierungschef vereidigt. Van der Bellen sagte, alle erwarteten, "dass die Regierung jetzt gemeinsam wieder an die Arbeit geht und gemeinsam etwas weiter bringt". Mit seinem diplomatischen Geschick bringe Schallenberg dafür die besten Voraussetzungen mit.



Van der Bellen betonte auch, die neu formierte Bundesregierung trage eine große Verantwortung. An ihr sei es, die Projekte von ÖVP und Grünen weiterzuführen. Sie müsse aber auch dafür sorgen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederhergestellt werde.