Bei der Europawahl Anfang Juni hatten rechte Parteien in vielen EU-Ländern starke Zugewinne errungen. Orbans Fidesz-Partei verlor zwar große Anteile an eine neue Oppositionspartei, gewann jedoch in absoluten Zahlen hohe Stimmanteile dazu und blieb weiter mit Abstand die stärkste Kraft in Ungarn. Im EU-Parlament ist sie derzeit fraktionslos.