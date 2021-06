An der fast fertigen wie zugleich umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sollen bereits in der kommenden Woche die Tests beginnen. Das hat der Gouverneur des nordwestrussischen Gebiets (Oblast) Leningrad, Alexander Drosdenko, laut einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur Tass mitgeteilt. In Drosdenkos Verwaltungsbezirk beginnt die über 1.200 Kilometer lange Röhre, die Erdgas nach Deutschland und in weitere europäische Länder transportieren soll.