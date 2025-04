Abkommen Virologe Stöhr sieht WHO-Pandemieabkommen noch nicht in trockenen Tüchern

Bildrechte: picture alliance/dpa/Keystone | Salvatore Di Nolfi

Die WHO-Mitgliedsländer hatten sich am Dienstag nach jahrelangen Verhandlungen einen Entwurf für ein Pandemieabkommen geeinigt. Er soll chaotische Zustände bei der Beschaffung von Schutzmaterial und die ungerechte Verteilung der Impfstoffe verhindern.



Der Vertrag soll im Mai bei der WHO-Jahrestagung verabschiedet werden und tritt erst in Kraft, wenn 60 Länder ihn ratifiziert haben. Weil in Unterpunkten noch verhandelt werden müsste, dürfte das noch mindestens zwei Jahre dauern.