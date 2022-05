Waffenlieferung Unklarheit über NATO-Absprache über Panzerlieferungen an die Ukraine

Gibt es eine Vereinbarung in der Nato, keine westlichen Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern? Das SPD-geführte Verteidigungsministerium hatte diesen Eindruck vor gut einer Woche erweckt. Am Wochenende ruderte SPD-Chefin Saskia Esken dann aber zurück – um dann gleich einzuschränken, dass es bislang keine entsprechenden Lieferungen aus Nato-Ländern in die Ukraine gegeben habe. Also liefert niemand, keiner schert aus – aber abgesprochen hat man sich nicht?