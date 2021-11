Die Antikorruptionspartei PP ("Wir setzen den Wandel fort") liegt bei der Parlamentswahl in Bulgarien laut ersten Prognosen nahezu gleichauf mit der konservativen Gerb-Partei des langjährigen Regierungschefs Boiko Borissow. Zwei Umfrage-Institute sehen die erst im September von zwei ehemaligen Geschäftsleuten gegründete Partei mit 23 Prozent der Stimmen knapp hinter der Gerb-Partei (25 Prozent). Ein drittes Institut prognostizierte sogar einen knappen Wahlsieg für PP. Umfragen hatten ihr bei ihrem Wahldebüt lediglich 16 Prozent zugetraut.

Deutlich hinter den beiden Spitzenreitern rangieren die Sozialisten mit etwa 14 Prozent. Ebenfalls sicher im Parlament sind die Liberalen, die bürgerlichen Demokraten und die Protestpartei "Es gibt so ein Volk". Die nationalistische Partei "Wiedergeburt" muss bangen, die Vier-Prozent-Hürde zu überwinden. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Bulgarischen Fernsehens BNT bei etwa 35 Prozent. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, ist noch nicht abzusehen.

Die Parlamentswahl war bereits die dritte in Bulgarien in diesem Jahr. Die beiden vorangegangenen Urnengänge im April und Juli führten jeweils zu einem zersplitterten Parlament, so dass es keiner Partei gelang, eine stabile Regierungskoalition zu bilden. Das ärmste Land der EU kämpft gegen einem Anstieg der Coronavirus-Fälle und hohe Energiekosten. Zudem sind viele Bürgerinnen und Bürger wütend über die weit verbreitete Korruption im Land.