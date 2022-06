Macron-Partei bangt um Mehrheit Zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich

In Frankreich sind rund 49 Millionen Wahlberechtigte am Sonntag zur entscheidenden zweiten Runde der Parlamentswahl aufgerufen. Dabei geht es um die 572 Sitze in der Nationalversammlung, die in der ersten Runde am vergangenen Sonntag noch nicht vergeben wurden. Das Parteienbündnis hinter Präsident Emmanuel Macron muss nach den jüngsten Umfragen fürchten, die absolute Mehrheit zu verlieren.