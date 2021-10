Kurz vor der Wahl waren die "Pandora-Papers" veröffentlicht worden und hatten Multimillionär Babiš in Bedrängnis gebracht: Nach Recherchen eines internationalen Journalistennetzwerks soll er 2009 über dubiose Briefkastenfirmen Immobilien in Frankreich gekauft haben. Der 67-Jährige, der sich selbst als Korruptionsbekämpfer darstellt, bestreitet die Vorwürfe der Geldwäsche und Steuerhinterziehung.



Die Polizei ermittelt außerdem wegen mutmaßlicher Erschleichung von EU-Subventionen gegen Babiš. Zudem hat die EU-Kommission Fördergeldzahlungen an die von ihm gegründete Agrofert-Firmenholding ausgesetzt. Hintergrund sind Vorwürfe, Babiš stehe als Politiker und Unternehmer in einem Interessenkonflikt.