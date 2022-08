Die US-Demokratin Nancy Pelosy ist in Taiwan eingetroffen. Ihr Flugzeug landete am Dienstagabend in der Hauptstadt Taipeh. Pelosi hat als Vorsitzende des Repräsentantenhauses das dritthöchste Amt der USA inne. Sie ist die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan einen Besuch abstattet.