Die Meeresgebiete für die jetzigen Übungen reichen nahe an Taiwan und scheinen teilweise sogar in seine Hoheitsgebiete einzudringen. Experten rechnen damit, dass Schifffahrtsrouten beeinträchtigt werden könnten.

Mit einem indirekten Hinweis auf die Drohungen der kommunistischen Führung in Peking gegen Taiwan sagte Pelosi bei ihrem Besuch: "Mehr als je zuvor ist die amerikanische Solidarität entscheidend." Die Unterstützung in den USA für Taiwan sei parteiübergreifend. "Heute steht die Welt vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie."

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen erklärte, der Einmarsch Russlands in die Ukraine habe das Augenmerk auf den Konflikt mit China um Taiwan gelenkt, der Auswirkungen auf die Sicherheit in der Asien-Pazifik-Region habe. "Taiwan wird nicht klein beigeben", sagte Tsai. "Wir werden tun, was immer notwendig ist, um unsere Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken."