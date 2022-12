In Peru ist der Machtkampf zwischen Präsident Pedro Castillo und dem Parlament eskaliert. Der Kongress enthob Castillo an diesem Mittwoch (Ortszeit) des Amtes, nachdem dieser zuvor die Auflösung des Parlaments verkündet hatte. Kurz darauf wurde Castillo festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Andina berichtete. Vizepräsidentin Dina Boluarte und die Opposition hatten Castillos Vorgehen als "Staatsstreich" gewertet. Boluarte wurde kurz darauf als neue Präsidentin vereidigt. Sie ist die erste Frau an der Spitze des südamerikanischen Landes.