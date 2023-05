Ein weiteres zentrales Thema des Treffens ist die internationale Klimafinanzierung. Nach Einschätzung von Baerbock werden die reichen Länder ihr langjähriges Versprechen zur finanziellen Unterstützung ärmerer Staaten beim Klimaschutz in diesem Jahr einhalten. "Die gute Nachricht ist: So wie es jetzt aussieht, sind wir auf einem Weg, dass wir dieses Jahr endlich die Summe von 100 Milliarden US-Dollar erreichen können", sagte die Grünen-Politikerin. Eigentlich wollen entwickelte Länder diese Summe jedes Jahr zur Verfügung stellen.

Beim Petersberger Klimadialog beraten an diesem Dienstag und Mittwoch Vertreter von rund 50 Staaten über das Vorantreiben des internationalen Klimaschutzes. Ziel des Treffens im Auswärtigen Amt ist es, die nächste Weltklimakonferenz in Dubai vorzubereiten. Am Mittwoch wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und Umweltministerin Steffi Lemke auf dem Klimadialog sprechen.