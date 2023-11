Die Verhandlungen über ein internationales Abkommen zur Eindämmung von Plastikmüll sind am Sonntag ohne Einigung in entscheidenden Punkten zu Ende gegangen. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen verhinderten insbesondere die Delegationen des Iran, Saudi-Arabiens und Russlands sowie eine kleine Anzahl an weiteren Erdöl-Förderstaaten Fortschritte bei den Verhandlungen. Vertreter aus mehr als 170 Staaten waren in Nairobi zusammengekommen, um über die Aufnahme konkreter Maßnahmen in ein weltweit verbindliches Abkommen zur Beendigung der Verschmutzung durch Plastikmüll zu verhandeln.