Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat im Rechtsstreit mit der EU die polnische Haltung verteidigt. Der nationalkonservative Premier sagte in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg: "Die Sprache der Bedrohungen und Erpressungen möchte ich zurückweisen." Er kritisierte, diese Politik des Drucks sei zu einer Methode gegenüber einigen Mitgliedstaaten geworden.



Morawiecki verteidigte das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das den Vorrang von EU-Recht infrage stellt. Die Kompetenzen der EU hätten ihre Grenzen: "Wir können nicht länger schweigen, wenn sie überschritten werden." Die Mitgliedsländer müssten Instrumente haben, um zu reagieren. Morawiecki zitierte dazu aus Urteilen der Obersten Gerichte in den Niederlanden, Frankreich und auch des Bundesverfassungsgerichts.