Die polnische Regierung will die umstrittene Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs in ihrer jetzigen Form abschaffen. Das kündigte der Chef der konservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur PAP an. Kaczynski sagte, damit werde auch der Gegenstand des Streits mit der EU verschwinden. Was genau geplant ist, ließ der PiS-Chef offen. Seinen Angaben zufolge sollen die ersten Änderungsvorschläge zur Justizreform im September vorgelegt werden.