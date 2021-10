Das Verfassungsgericht Polens hat in einer historischen Entscheidung dem Prinzip des Vorrangs von EU-Recht vor nationalem Recht widersprochen. Die Verfassungsrichter erklärten die EU-Verträge in Teilen für verfassungswidrig. Den EU-Institutionen wird vorgeworfen, sich unrechtmäßig in Polens innere Angelegenheiten einzumischen und Kompetenzen zu überschreiten.