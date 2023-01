Der frühere Regierungschef Andrej Babiš und der ehmalige Nato-General Petr Pavel ziehen in die Stichwahl um das tschechische Präsidentenamt ein. Den ersten Wahlgang gewann Ex-General Pavel mit hauchdünnem Vorsprung. Der Pro-Europäer punktete vor allem in der Hauptstadt Prag und kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 35,3 Prozent. Knapp dahinter rangiert Babiš mit 35,1 Prozent. Zunächst sah es bei der Auszählung der Stimmen auch nach einem Vorsprung für Babiš aus.

Auf dem dritten Platz landete den Angaben zufolge die Ökonomin Danuse Nerudova mit knapp 14 Prozent. Damit stehen sich Babiš und Pavel in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl am 27. und 28. Januar gegenüber. Die Amtszeit des bisherigen Präsidenten Milos Zeman endet im März.

Werbetafel mit den Präsidentschaftskandidaten Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Im Wahlkampf hatte sich der Milliardär Babiš als Anwalt derjenigen präsentiert, die unter der hohen Inflation und den Energiepreisen leiden. Der einstige Fallschirmjäger Pavel warb für "Ordnung und Ruhe" und verwies dabei auf seine Erfahrung als früherer Vorsitzender des Nato-Militärausschusses – auch vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine.



Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, gilt aber als einflussreicher Meinungsbildner. Zudem kann er Gesetze einmalig an das Parlament zurückverweisen, ernennt die Verfassungsrichter und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.



Insgesamt waren 8,3 Millionen Einwohner aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Am Nachmittag deutete sich eine hohe Wahlbeteiligung an.