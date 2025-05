Da offenbar kein Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit erreichte, wird es am 18. Mai zu einer Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten kommen.

Die Wahl findet vor dem Hintergrund einer anhaltenden politischen Krise statt. Im November hatte zunächst der rechtsextreme Außenseiter Calin Georgescu die erste Runde überraschend für sich entschieden. Wegen des Verdachts russischer Einflussnahme erklärte das Verfassungsgericht die Abstimmung jedoch für ungültig, Georgescu wurde disqualifiziert. Nun tritt George Simion als Vertreter des rechten Lagers an. "Wir haben heute gemeinsam Geschichte geschrieben", erklärte Simion am Abend in einer Videobotschaft aus der AUR-Parteizentrale.