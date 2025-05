Simion profitierte von einer Welle der Wut in der Bevölkerung auf etablierte Politiker. Er ist EU-kritisch und sieht sich auf einer Linie mit US-Präsident Donald Trump. Simion will der Ukraine die militärische und humanitäre Unterstützung entziehen und plädiert für eine Wiederherstellung Großrumäniens in den Landesgrenzen von 1940.



Das Amt des Präsidenten ist in Rumänien zwar vor allem repräsentativ, besonders in der Außenpolitik jedoch durchaus einflussreich.