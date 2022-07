Der britische Premierminister Boris Johnson tritt britischen Medienberichten zufolge als Chef der konservativen Partei zurück. Das meldet unter anderem die BBC mit Berufung auf Regierungskreise. Damit würde er nach politischen Regeln in Großbritannien bald auch das Amt als Regierungschef verlieren. Das Regierungsbüro kündigte eine Ansprache des Premiers noch heute an. Zuvor gab es einen regelrechten Exodus von Angehörigen seiner Regierung und der konservativen Tory-Fraktion im Parlament in London.