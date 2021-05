Der leitende Politik-Redakteur des unabhängigen Pressemagazins "Caravan", Hartosh Singh Bal, aus Neu Delhi sieht die Pressefreiheit bedroht wie nie zuvor. Wer journalistischen Grundsätzen folge, laufe bereits Gefahr, für seine Berichterstattung unter Strafe gestellt zu werden. Damit werde Journalismus in Indien in Frage gestellt. Der rechtsgerichtete hindu-nationalistische Premierminister Narendra Modi habe zum Beispiel vor dem ersten Lockdown im letzten Jahr 15 Besitzer von Tageszeitungen verpflichtet, positiv über die Pandemiemaßnahmen der Regierung zu berichten. So seien Probleme verschwiegen worden, sagt der Journalist. Das bittere Ergebnis ist gerade in Indien zu sehen.