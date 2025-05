Pressefreiheit in den USA Trump gegen die Wirklichkeit

Was passiert in solchen Fällen in autokratischen Gesellschaften? Shari Redstone beugte sich. Signalisierte Verhandlungsbereitschaft. Vier Tage später kündigte Bill Owens, der Produzent von "60 Minutes", seinen Rücktritt an – mit einem Brief, der in jedem anderen demokratischen Land ein Manifest wäre. Er könne die Sendung nicht mehr so führen, wie sie es verdiene, schrieb er, die redaktionelle Unabhängigkeit sei nicht mehr gewährleistet. Seine eigene Firma sei leider "fertig mit ihm". Moderatorin Lesley Stahl weinte. Scott Pelley sagte in der Livesendung, dass Owens gegangen sei, weil ehrlicher Journalismus bei CBS nicht mehr geschützt werde.