Ungebremst unflätig, fluchend auf Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dessen Generalstabschef Witali Gerassimow – so wird Jewgenij Prigoschin in Erinnerung bleiben. Wochenlang schimpfte Prigoschin im Frühjahr öffentlich über die Unfähigkeit, die Korruption der Militärführung in einem Land, in dem auch in diesem Jahr schon leiser Protest gegen den Krieg gegen die Ukraine zu drakonischen Haftstrafen führte.