Kritik an Regierung Autofahrer protestieren mit Konvois in Paris

Trotz eines Verbots sind tausende Menschen in Frankreich in Protestkonvois in Paris eingefahren. Nach Polizeiangaben befuhren am Samstagmorgen etwa 3.000 Fahrzeuge mit insgesamt 5.000 Demonstranten den äußeren Autobahnring von Paris. Hunderte von ihnen drangen in Autos, Wohnmobilen und Kleintransportern oder auch zu Fuß bis auf die Champs-Élysées vor und protestierten dort gegen die Corona-Einschränkungen und Impf-Vorgaben, aber auch gegen gestiegene Preise und die Regierung generell.