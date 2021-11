In Äthiopien haben am Sonntag Hunderttausende gegen die mit der Regierung im Konflikt stehenden Rebellengruppen protestiert. In der Hauptstadt Addis Abeba und anderen Städten zogen Demonstranten friedlich durch die Straßen, um der Armee des ostafrikanischen Landes Unterstützung gegen die Rebellenorganisation TPLF zu geloben.