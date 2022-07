Tausende Ungarn haben am Samstagabend in Budapest gegen Sparmaßnahmen und neue Steuerbelastungen protestiert. Die Demonstrationen gegen die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban dauern bereits seit fünf Tagen an. Die Teilnehmer befürchten, dass durch die Steuerreform hunderttausende Kleinunternehmer mehr zahlen müssen. Die Reform war am Dienstag vom ungarischen Parlament verabschiedet worden.