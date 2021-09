Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist von der italienischen Polizei auf Sardinien festgenommen worden. Wie sein Büro und Anwälte mitteilten, war er am Donnerstag als EU-Abgeordneter von Brüssel auf die italienische Mittelmeer-Insel gereist, um unter anderem an einem Kulturfestival teilzunehmen und sich mit dem Regionalpräsidenten von Sardinien zu treffen.

Am Flughafen Alghero sei er jedoch festgenommen worden, teilte sein Anwalt Gonzalo Boye mit. Nach Angaben seines Stabschefs Josep Lluis Alay soll bereits am Freitag über seine mögliche Auslieferung an Spanien entschieden werden.

Nach Angaben auch seines belgischem Anwalts erfolgte die Festnahme auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls, den die spanische Justiz 2019 ausgefertigt hatte. Über dessen Vollstreckbarkeit gibt es jedoch Streit, da Puigdemont als Mitglied des EU-Parlaments eigentlich Immunität genießt. Am 9. März hatte das EU-Parlament seine Immunität jedoch aufgehoben und Ende Juli das EU-Gericht in Luxemburg dies bestätigt. Dagegen hatte Puigdemont allerdings Berufung eingelegt, und nach Ansicht seiner Anwälte ist die Entscheidung des Parlaments bis zu einer endgültigen Entscheidung der Justiz "ausgesetzt". Puigdemont dürfe weder festgenommen noch ausgeliefert werden.

Puigdemont war bereits 2018 von Dänemark kommend in Schleswig-Holstein festgenommen worden, einige Tage später aber wieder freigelassen worden. Zu einer Auslieferung kam es damals nicht, weil das Oberlandesgericht in Schleswig den Antrag aus Spanien wegen des Vorwurfs der "Rebellion" nicht anerkannte, nur den wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Da er in Spanien so allerdings nicht wegen des eigentlichen Hauptvorwurfs hätte angeklagt werden können, zog die Justiz in Madrid den damaligen europäischen Haftbefehl zunächst wieder zurück.