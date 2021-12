Putin bekräftigte Liefertreue

Putin unterstrich, dass Gazprom aktuell alle Mengen liefere, die unter bestehenden Verträgen angefordert wurden. Dies wurde so auch durch die Gazprom-Kunden RWE und Uniper bestätigt. "Wir liefern Gas an Deutschland unter langfristigen Verträgen, und der Preis ist drei bis vier, sogar sechs bis sieben Mal billiger als am Spotmarkt", sagte der russische Präsident.

Gas für Polen und die Ukraine

Putin hielt Deutschland in dem Zusammenhang vor, die niedrigeren Preisen aus den langfristigen Lieferverträgen zu nutzen, um das Gas mit Gewinn an seine Nachbarländer zu verkaufen. Eine Milliarde Kubikmeter könne so eine Milliarde Dollar einbringen.

Das Bundeswirtschaftsministerium äußerte sich dazu nicht. Experten bestätigten aber, dass in Deutschland ankommendes russisches Gas zurück nach Polen gepumpt wird, weil polnische Kunden entsprechende Verträge mit deutschen Händlern haben. Putin fragte in dem Zusammenhang, ob es nicht besser wäre, das Gas lieber nach Europa weiter zu liefern und so den Spotpreis für Gas zu beeinflussen?

Gasexporte nach Europa gestiegen

Der Kreml-Chef rechnete vor: Gazprom habe von Januar bis November sieben Prozent mehr als im Vorjahr nach Europa exportiert. Aus Deutschland seien 5,6 Milliarden Kubikmeter mehr gekauft worden. Das werde an Polen verkauft, und davon landeten jeden Tag drei Millionen Kubikmeter in der Ukraine.

Die Gaslieferungen über die durch Belarus und Polen laufende Jamal-Pipeline sind in dieser Woche zum zweiten Mal seit November versiegt. Zwar verbilligte sich der Gaspreis mittlerweile wirder, nachdem er in den Tagen zuvor aufgrund des Lieferstopps auf ein Rekordhoch gestiegen war. Der Preis ist aber noch immer sieben Mal so hoch wie zu Jahresbeginn.