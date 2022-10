Russlands Präsident Wladimir Putin hat in den annektierten Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson das Kriegsrecht verhängt. In einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache im nationalen Sicherheitsrat teilte das russische Staatsoberhaupt mit, er habe ein entsprechendes Dekret bereits unterschrieben.

Mit dem ab Donnerstag geltenden Kriegsrecht gehen für die russischen Verwaltungen in den von der Ukraine annektierten Gebieten erweiterte Machtbefugnisse einher. Es ermöglicht unter anderem eine Verstärkung der Streitkräfte, Ausgangssperren, Bewegungseinschränkungen sowie die Internierung ausländischer Staatsbürger. Außerdem können Bewohner der genannten Regionen zur Arbeit in der Rüstungsindustrie verpflichtet oder an Reisen gehindert werden. Möglich sind dem Dekret zufolge auch die Einführung von Militärzensur oder das Abhören privater Telefongespräche.