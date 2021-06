Russlands Präsident Wladimir Putin hält US-Präsident Joe Biden für berechenbarer als dessen Vorgänger Donald Trump. Putin sagte in einem Interview des US-Nachrichtensenders NBC News, anders als Trump sei Biden ein Berufspolitiker, ein "Karriere-Mensch", der sein Leben in der Politik verbracht habe. Er hoffe daher, dass es seitens des Amtsinhaber keine "impulsiven" Aktion geben werde.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland beschrieb Putin als sehr schlecht. "Unsere bilaterale Beziehung ist in den letzten Jahren auf einen Tiefpunkt gesunken". In dem Interview lobte Putin den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump dennoch als "außergewöhnliches und talentiertes Individuum". Putin hatte offen zugegeben, bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 für Trump gewesen zu sein. Der Ex-Präsident hatte sich wiederholt bewundert über seinen russischen Amtskollegen geäußert.

Biden hingegen hatte im März gesagt, er mache sich keine Illusionen über Putin. Mit Blick auf einer Reihe hochkarätiger Todesfälle in Russland, etwa des Kremlkritikers Boris Nemzow, bezeichnete er den russischen Präsidenten als "Killer". Auf die Frage in dem NBC-Interview, ob er "ein Killer" sei, sagte Putin, der Begriff sei Teil des in Hollywood üblichen "Machogehabes". Dieses wiederum sei "Teil der politischen Kultur der USA" - aber in Russland sei dies nicht normal. Er habe schon Dutzende solcher Anschuldigungen gehört. "Dies ist wirklich nichts, über das ich mir irgendwie Sorgen mache."