Nach Angaben der Bundesregierung warnte Scholz Putin vor einer Anerkennung der Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine. Ein solcher Schritt wäre ein einseitiger Bruch der Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine. Macron berief wegen der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Krise eine Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrates ein.

Die Europäische Union drohte Putin Sanktionen an, sollte er die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig anerkennen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte nach rund zehnstündigen Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel, in diesem Fall werde er Strafmaßnahmen gegen Russland "auf den Tisch legen". Darüber müssten dann die EU-Staaten entscheiden. "Wir rufen Präsident Putin auf, das internationale Recht und die Minsker Abkommen zu respektieren und nicht die Unabhängigkeit der Bezirke Luhansk und Donezk anzuerkennen", forderte Borrell.