Eine MDR-Anfrage beim Bundesverteidigungsministerium, warum Anpassungen vorgenommen wurden, obwohl sich die Sicherheitslage durch den Putsch nicht verändert habe, ist bislang unbeantwortet. Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass Frankreich seine Zusammenarbeit mit dem putschenden malischen Militär vorerst aussetzt.

Deutschland berät, wie es weitergeht

Ende Mai hatten malische Militärs die Übergangsregierung entmachtet, die bis zur Präsidentschaftswahl 2022 im Amt sein sollte. Putschistenführer Assimi Goïta hatte sich zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen lassen. Zurzeit, so heißt es in der Unterrichtung, stimme sich Deutschland mit den EU-Partnern ab, wie die Ausbildungsmission in dem Land weitergehen soll.

Bei der Abstimmung Deutschlands mit den EU-Partnern sollen demnach die Entscheidungen zweier afrikanischer Bündnisse mit einbezogen werden. Die Afrikanische Union, eine Staatenkooperation aus mehr als 50 afrikanischen Staaten, hatte Mali vor wenigen Tagen suspendiert. Bislang ist unklar, was das konkret für den Einsatz deutscher Soldaten in dem afrikanischen Staat heißt.

Bundestag hatte Einsatz gerade erst verlängert

Der FDP-Abgeordnete Marcus Faber aus Sachsen-Anhalt rief die Bundesregierung auf, nun eine Veränderung des Einsatzes vorzunehmen. "Es braucht in Mali eine echte Reform des Sicherheitssektors. Dabei reicht die Ausbildung der Soldaten, die wir vor Ort vornehmen, nicht aus. Die Ausbildung, die wir jetzt brauchen, muss viel tiefgreifender sein. Nicht die Ausbildung am Gewehr wird uns helfen, sondern eine echte Rekonstruktion des Militärs in Mali“, so Faber. Die Bundeswehr unterstützt die malischen Streitkräfte bei der Ausbildung ihrer Soldaten Bildrechte: dpa

Die Linken-Abgeordnete im Bundestag, Christine Buchholz, kritisierte die Bundesregierung und forderte einen sofortigen Abzug der Bundeswehr aus Mali. "Was es jetzt braucht ist eine radikale Abkehr vom bisherigen Kurs. Die Bundesregierung muss endlich eingestehen: Frieden und Demokratie können Mali nicht von außen aufgezwungen werden", sagte Buchholz am Freitag.

Mit Blick auf die Sicherheitslage warnte sie davor, der Bundeswehr eine aktivere Rolle in der Region zuzugestehen. Der EU-Partner Frankreich sei auch in Kämpfe in der Region verwickelt, hier müsse die Bundeswehr sich zukünftig klarer abgrenzen. "Wenn die Bundeswehr weiter eng mit der französischen Kampfoperation Barkhane kooperiert und künftig noch näher ans Kampfgeschehen rückt, wird die Gefahr für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr steigen."