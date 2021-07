Seit 2015 habe die EU keine großen Schritte gemacht, sagt Keller-Sutter. "Wir sehen jetzt die Situation in den baltischen Staaten, im Maghreb, an der griechischen Grenze. Und wir müssen nach Corona damit rechnen, dass es wieder zu größeren Migrationsbewegungen kommen kann. Wir haben immer das Risiko, wieder eine Krise zu haben, ohne dass wir darauf vorbereitet sind." Die Migrationslage sei ohnehin schon wieder deutlich angespannt.

Tatsächlich haben sich die Zahlen auf der zentralen Mittelmeer- und der Westbalkan-Route im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Auch auf den Kanarischen Inseln sind in diesem Jahr deutlich mehr Menschen in Booten aus Afrika angekommen. Einige fordern deshalb ein erweitertes Mandat für Frontex.

Das EU-Parlament hatte eine eigene Prüfgruppe gegründet, um die Vorwürfe zu untersuchen. "In diesem Bericht wurden die Vorfälle untersucht und die Kritik zurückgewiesen", sagt die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter. "Auch die Schweiz ist an Frontex beteiligt. Aber Schweizer Grenzwächter haben nicht an solchen Operationen teilgenommen." Ebenso wenig wie die deutsche Bundespolizei, versichert Stephan Mayr, Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Natürlich müsse sich Frontex an Recht und Gesetz halten, sagt er. Mayr ist davon überzeugt, "dass Frontex eine sehr sinnhafte Einrichtung ist". Die Bundesregierung wolle Frontex "sowohl finanziell als auch personell" stärken.