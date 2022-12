Dabei seien 600.000 Euro im Wohnsitz eines Verdächtigen gefunden worden. Mehrere Hunderttausend Euro seien in einem Koffer in einem Brüsseler Hotel sowie 150.000 Euro in der Wohnung eines EU-Abgeordneten sichergestellt worden. Namen wurden nicht genannt.

Die seit Sonntag in Untersuchungshaft sitzende EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Mittwoch zu einer gerichtlichen Anhörung erscheinen, bei der unter anderem eine Haftprüfung stattfinden wird. Die griechische Sozialdemokratin ist eine von sechs Verdächtigen, die bislang von den belgischen Behörden in dem Korruptionsskandal festgenommen wurden. Die 44-jährige Kali, ihr Freund und der ehemalige EU-Abgeordnete Antonio Panzeri von der linksgerichteten sozialdemokratischen Partei Articolo Uno aus Italien sowie ein weiterer Beschuldigter kamen am Sonntag in Untersuchungshaft.