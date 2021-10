In Österreich stehen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Mitstreiter im Verdacht, sich mit Steuermitteln positive Medienberichterstattung erkauft zu haben. Das gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSTA) in Wien am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte die Behörde unter anderem Büros in der ÖVP-Zentrale und im Kanzleramt durchsuchen lassen.