"Es ist schwer zu akzeptieren, diese bitteren Bilder der Taliban in Kundus oder anderen Städten zu sehen. Aber jeder, der davon spricht, dass die Bundeswehr wieder nach Afghanistan geht, der wirklich die Taliban stoppen will, muss wissen: Wir reden dann nicht von einer Ausbildungsmission. Wir reden dann von einem langen, harten Kampfeinsatz, man kann auch sagen: Wir reden dann von einem Krieg", betonte jetzt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf ARD-Nachfrage. Dafür, fügt die CDU-Politikerin noch an, könne sie von Seiten der Gesellschaft und der Politik derzeit keine Unterstützung erkennen.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas versucht es daher nun mit den begrenzten Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen – mit diplomatischem und mit finanziellem Druck – und packt all das in eine Art Drohung an die Adresse der Extremisten. Sollten diese das Ziel haben, in Afghanistan ein Kalifat zu errichten, dann werde man das nicht mittragen.