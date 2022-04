Reaktionen auf Wahl in Frankreich Aufatmen in Europa

Bei der Präsidentenwahl in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron seine euroskeptische Rivalin Marine Le Pen klar besiegt und damit für Aufatmen in Europa gesorgt. EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf Twitter, in diesen stürmischen Zeiten brauche man ein starkes Europa und ein Frankreich, das sich voll und ganz für eine souveränere und strategischere Europäische Union einsetze. Die EU könne nun fünf weitere Jahre auf Frankreich zählen.