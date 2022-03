Russland bombardiert alles, was wir in der Ukraine aufgebaut haben. Tausende Menschen sind gefallen. Die Besatzer haben 108 Kinder getötet – mitten in Europa bei uns im Jahre 2022.

Auch die Gesuche der Ukraine nach einem Nato- und EU-Beitritt seien nicht ernst genommen worden, klagte Selenskyj. Der Wunsch der Ukraine, Nato-Mitglied zu werden, sei beantwortet worden mit dem Hinweis, dass eine solche Entscheidung nicht anstehe. "Und auch jetzt zögern Sie bei dem Beitritt der Ukraine in die Europäische Union." Er fügte hinzu, für manche sei das Politik, aber in Wirklichkeit sei es ein Stein für eine neue Mauer. Alles werde auf die "lange Bank geschoben".

Deutschland forderte Selenskyj erneut auf, für einen sicheren Luftraum über der Ukraine zu sorgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das aus Sicherheitsgründen abgelehnt. "Es ist schwierig für uns, ohne Ihre Hilfe, unser Land und Europa zu verteidigen", richtet sich Selenskyj direkt an Scholz. In Anlehnung an Ronald Reagans Aufforderung an Michael Gorbatschow "Tear down this wall" fordert Selenskyj Scholz auf: