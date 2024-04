In Thüringen und Sachsen unterstützten bislang von den Ländern geförderte Programme die Reparatur defekter Güter. So ließen allein in Thüringen 2023 mehr als 13.000 Menschen ihre Elektrogeräte mithilfe eines Reparaturbonus reparieren. Wer sein defektes Elektrogerät reparieren ließ, bekam die Hälfte der Kosten bzw. bis zu 100 Euro pro Haushalt erstattet. Derzeit wird an einer Neuauflage des Programms gearbeitet. In Sachsen wurden durch den Reparaturbonus bislang 50 Prozent der Kosten bzw. maximal 200 Euro pro Reparatur gefördert. Zwei Reparaturen pro Kalenderjahr waren hier bislang möglich.