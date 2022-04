An der Spitze bei den Ausgaben stehen die USA, die rund 800 Milliarden US-Dollar in Verteidigung investierten. Der Anteil der Vereinigten Staaten an den weltweiten Militärausgaben betrug damit rund 38 Prozent. Die USA geben etwa so viel für Rüstung aus wie die folgenden zehn Länder zusammen. Gleichzeitig sank der Anteil der USA an den globalen Rüstungsausgaben im Vergleich zum Vorjahr leicht um einen Prozentpunkt, denn Staaten wie China und Indien steigern ihren Anteil seit Jahren.