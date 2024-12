Bei der Parlamentswahl in Rumänien haben die ultrarechten Kräfte deutliche Gewinne verzeichnet. Wie die zentrale Wahlbehörde in Bukarest bekannt gab, bleibt nach Auszählung von 97 Prozent der Wahllokale die sozialdemokratische PSD zwar stärkste Kraft, verliert jedoch an Zustimmung und erreicht nur rund 23 Prozent der Stimmen (2020: 29 Prozent). Die extrem rechte Partei AUR konnte ihren Stimmenanteil nahezu verdoppeln und kommt auf rund 18 Prozent (2020: 9 Prozent).