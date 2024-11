In Rumänien liegt der amtierende Ministerpräsident Marcel Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei (PSD) Wählerbefragungen zufolge bei der Präsidentenwahl vorn, verfehlt jedoch bisher die absolute Mehrheit. Der Sozialdemokrat kam auf 25 Prozent der Stimmen, was nicht für einen Sieg in der ersten Runde ausreicht.