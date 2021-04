Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny will seinen Hungerstreik beenden. Über seinen Instagram-Kanal ließ er mitteilen, angesichts aller Umstände beginne er damit, aus dem Streik auszusteigen. Es werde 24 Tage dauern, um schrittweise wieder zu einer normalen Nahrungsaufnahme zu kommen.

Die Ärzte hatten nach eigenen Angaben die Ergebnisse eingehender Untersuchungen ausgewertet. Für diese war er nach Angaben seines Teams in ein Krankenhaus außerhalb des Gefängnisses in Wladimir östlich von Moskau gebracht worden.

Kreml-Kritiker Nawalny war Ende März in den Hungerstreik getreten . Er wollte durchsetzen, dass er von einem unabhängigen Arzt untersucht wird. Zuletzt hatte er über Rückenleiden, Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen, Fieber und Husten geklagt.

Auch nach seiner Ankündigung, den Hungerstreik zu beenden, forderte er erneut, von einem Vertrauensarzt untersucht zu werden. Am Mittwoch hatten seine Unterstützer landesweit für eine ausreichende medizinische Versorgung des 44-Jährigen demonstriert.

Nawalny hatte 2020 einen Giftanschlag in Russland überlebt. Er war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei der Rückkehr in seine Heimat im Januar wurde er festgenommen und zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.