Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Bildrechte: dpa

Die russische Armee schickt einige der seit Monaten an der ukrainischen Grenze stationierten Soldaten zurück in ihre Heimatgarnisonen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mitteilte, haben sie ihre "Aufgaben erfüllt" und kehren in ihre Militärbasen zurück.



Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte Präsident Wladimir Putin am Montag informiert, dass einige der umstrittenen Militärmanöver der russischen Armee im eigenen Land sowie in Belarus abgeschlossen seien.