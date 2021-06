Russland hat nach eigenen Angaben ein britisches Kriegsschiff aus seinen Gewässern vertrieben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden zur Warnung Schüsse abgegeben und Bomben in den Fahrtweg des Schiffes abgeworfen. Der britische Zerstörer sei am Mittag unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem Beschuss durch die russische Schwarzmeerflotte und den Grenzschutz des Inlandsgeheimdienstes FSB sei das Schiff dann abgedreht. Es soll keine Verletzten geben.