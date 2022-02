Inmitten der Spannungen im Ukraine-Russland-Konflikt muss die Nato nun zudem einen Nachfolger für Generalsekretär Jens Stoltenberg suchen. Wie das norwegische Finanzministerium mitteilte, wird Stoltenberg noch in diesem Jahr neuer Chef der norwegischen Zentralbank. Ein genaues Datum wurde zunächst nicht genannt. Sein derzeitiges Mandat bei der Nato läuft Ende September aus. Stoltenberg ist studierter Wirtschaftswissenschaftler. Er war in Norwegen bis 2013 Ministerpräsident und zuvor auch Wirtschafts- sowie Finanzminister.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 15. Februar nach Russland reisen. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte, wird Scholz am Tag zuvor zunächst die Ukraine besuchen. Details für die Treffen in Kiew und Moskau nannte Büchner nicht. Im Mittelpunkt werden aber die Bemühungen um eine Deeskalation der Ukraine-Krise stehen.

Schon am kommenden Montag reist Scholz zunächst in die USA. Auch dort dürfte die Uklraine das Hauptthema sein. In den USA wird die deutsche Zurückhaltung in dem Konflikt mit Russland kritisch gesehen. Es ist die erste Reise des Kanzlers in ein Land außerhalb der Europäischen Union.