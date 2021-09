Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat eine Kontaktaufnahme der Behörden im afrikanischen Mali zu einem privaten russischen Militärunternehmen bestätigt. Lawrow sagte am Rande der UN-Vollversammlung in New York: "So, wie ich das verstehe, im Zusammenhang damit, dass Frankreich sein militärisches Kontingent erheblich kürzen möchte, das sich dort aufhielt und (...) Terroristen bekämpfen sollte."

Lawrow betonte, dass dabei die russische Regierung keine Verantwortung trage. Das seien kommerzielle Verträge zwischen einer anerkannten, legitimen Regierung und ausländischen Militär-Dienstleistern. Lawrow nannte auch nicht explizit den Namen der russischen Söldner-Truppe Wagner.



In Frankreich und anderen westlichen Ländern hatten zuletzt Berichte über einen möglichen Einsatz der Söldnerfirma Wagner in Mali große Besorgnis ausgelöst. In Deutschland gibt es Forderungen, in diesem Fall den Bundeswehr-Einsatz in dem afrikanischen Krisenstaat zu beenden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilte Lawrow und seinem Amtskollegen aus Mali mit, der mögliche Einsatz der Wagner-Gruppe sei eine rote Linie für die Europäische Union und hätte direkte Konsequenzen für die Zusammenarbeit.