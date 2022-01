Ukraine-Konflikt Warnung statt Entwarnung nach Gesprächswoche mit Russland

Was die Ministerin selbst angeht, so war die im Ton durchaus klar – doch ist sie das auch in der Sache? Auf das heikle Streit-Thema Nord Stream 2 etwa ging Christine Lambrecht in ihrer Rede nicht ein. Aus ihrer Partei, der SPD, hatte es zuletzt Stimmen gegeben, man möge die Gasleitung bitte nicht mit dem Ukraine-Konflikt vermengen. Von Generalsekretär Kevin Kühnert etwa. Die Grünen hingegen stellen Nord Stream 2 eben wegen der Putin-Drohkulisse erneut offen in Frage. Diese Vielstimmigkeit der Regierung kritisiert die Linkspartei: "Wer so uneinheitlich und widersprüchlich agiert, der darf sich nicht wundern, dass er nicht als erster Gesprächspartner in Frage kommt", meint der Linken-Politiker Ali Al-Dailami.