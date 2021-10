Russland schließt ab November bis auf Weiteres seine Vertretung am Nato-Hauptquartier in Brüssel. Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow mitteilte, wird auch die Arbeit des Nato-Informationsbüros in Moskau eingestellt. Damit reagiere sein Land darauf, dass die Nato acht russischen Vertretern wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen hatte.

Lawrow warf der Nato vor, "weder an einem gleichberechtigten Dialog noch an einer Zusammenarbeit interessiert" zu sein. In dringenden Fällen könne sich das Militärbündnis an den russischen Botschafter in Belgien wenden.